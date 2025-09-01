El Mundo

Nestlé despide a su director general por relación amorosa inapropiada

Nestlé anunció el despido de su director general tras revelarse una relación amorosa inapropiada que, según la compañía, violaba sus políticas internas

Por AFP
Nestlé anuncia el despido de su director general, Laurent Freixe, tras revelarse una relación amorosa que incumplió las políticas internas de la compañía.
Nestlé anuncia el despido de su director general, Laurent Freixe, tras revelarse una relación amorosa que incumplió las políticas internas de la compañía. (GABRIEL MONNET/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

