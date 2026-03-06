Naviera Maersk suspende dos rutas tras aumento de tensiones en Oriente Medio

Copenhague, Dinamarca. La naviera danesa Maersk anunció este viernes la suspensión de dos de sus conexiones, una entre Europa y Oriente Medio y otra, entre Oriente Medio y Extremo Oriente, a causa de la guerra.

“Habida cuenta de la escalada del conflicto, que compromete la seguridad de la navegación en la región del Golfo, hemos tomado la decisión de suspender temporalmente el servicio FM1 (que conecta el Extremo Oriente con Oriente Medio) y el servicio ME11 (que conecta Oriente Medio con Europa)”, indicó la empresa, número dos mundial del sector, a través un comunicado.

Al igual que las grandes navieras mundiales, Maersk había anunciado previamente la suspensión “hasta nueva orden” de cualquier reserva hacia y desde el Golfo.

Además, la ruta entre Oriente Medio y Europa del Norte, conocida con las siglas ME1, no hará escala en Jebel Ali, en los Emiratos Árabes Unidos, pero seguirá prestando servicio a India y Omán, según indicó Maersk.

El estrecho de Ormuz, a la salida del Golfo, es una arteria estratégica para el comercio mundial de petróleo, ya que por él transita el 20 % del crudo y el gas natural licuado del mundo.

En cuanto al transporte marítimo de mercancías, el número de buques graneleros que cruzaron el estrecho durante los tres primeros días de marzo se redujo a menos de un tercio de los niveles observados la semana anterior, según estimaciones de Bimco, una de las principales asociaciones de armadores del mundo.