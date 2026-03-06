El Mundo

Naviera Maersk suspende dos rutas tras aumento de tensiones en Oriente Medio

Otra ruta de Maersk no hará escala en los Emiratos Árabes Unidos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Contenedores Maersk
Maersk informó cambios en sus servicios marítimos mientras crece la incertidumbre en rutas clave del comercio internacional. (SERGEI GAPON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MaerskOriente Medio
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.