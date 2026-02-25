El Mundo

NASA devuelve el cohete lunar a su hangar para reparaciones

Problemas con el sistema de flujo de helio obligaron a retirar el megacohete lunar de la plataforma en Florida, aplazando la primera misión tripulada de sobrevuelo a la Luna en más de 50 años.

Por AFP
director de la NASA, Jared Isaacman, descartó un lanzamiento en marzo para Artemis 2, la primera misión tripulada de sobrevuelo a la Luna en más de 50 años, alegando problemas técnicos.
El director de la NASA, Jared Isaacman, descartó un lanzamiento en marzo para Artemis 2, la primera misión tripulada de sobrevuelo a la Luna en más de 50 años, alegando problemas técnicos.(Photo by Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP) (MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP)







