NASA descarta misión lunar en marzo por problemas técnicos

Artemis II busca validar sistemas clave en un viaje de diez días alrededor de la Luna con cuatro astronautas a bordo.

Washington, Estados Unidos. El director de la NASA, Jared Isaacman, descartó este sábado que el lanzamiento de la misión Artemis 2 se realice en marzo, debido a problemas técnicos con el cohete, diseñado para transportar astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

Estos problemas fueron identificados durante la noche por el equipo de la NASA y consisten en un fallo en el flujo de helio en una de las etapas del cohete, explicó.

“Sea cual sea el desperfecto”, obligará a la agencia espacial estadounidense a devolver el cohete al edificio de ensamblaje, lo que “descarta la ventana de lanzamiento” prevista para marzo, informó Isaacman en X.

El día anterior, la NASA había anunciado que apuntaba a un lanzamiento para el 6 de marzo, tras un exitoso ensayo general.

Sin embargo, la dirección de la agencia había indicado que los ingenieros necesitarían varios días para analizar los datos de esta prueba y que aún se requerían más maniobras y comprobaciones técnicas.

Artemis II llevará cuatro astronautas a más de 370.000 kilómetros de la Tierra para probar sistemas de la nave Orion y avanzar en la exploración lunar. (X [Twitter]/NASA)

Los astronautas de la misión Artemis 2 —tres estadounidenses y un canadiense— que entraron en cuarentena el viernes preparándose para un posible vuelo a principios de marzo podrían ser liberados.

Esta misión, que despegará desde Cabo Cañaveral, Florida, y durará aproximadamente diez días, será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.

La NASA tenía cinco posibles ventanas de lanzamiento en marzo y también había anunciado otras seis posibles franjas en abril.