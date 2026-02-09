Ciencia

¿Pudo existir vida en Marte? Nuevos datos de la NASA reavivan la pregunta

El análisis de muestras del robot Curiosity sugiere que parte del material orgánico marciano pudo tener un origen distinto a los procesos geológicos conocidos

Por O Globo / Brasil / GDA
Datos del Curiosity y estudios geológicos fortalecen la hipótesis de que Marte tuvo condiciones favorables para la vida en su pasado remoto.
(Canva/Canva)







