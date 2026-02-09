¿Pudo existir vida en Marte? Nuevos datos de la NASA reavivan la pregunta

Datos del Curiosity y estudios geológicos fortalecen la hipótesis de que Marte tuvo condiciones favorables para la vida en su pasado remoto.

Una investigación de la NASA amplió los indicios sobre la posible existencia de vida en el pasado de Marte. El análisis de muestras recolectadas por el robot Curiosity reveló compuestos orgánicos cuya formación no se explica con procesos no biológicos conocidos, según los datos disponibles.

El hallazgo surge del estudio de rocas de la Cráter Gale, una de las zonas más analizadas del planeta rojo. Los resultados mantienen abierta la hipótesis de que organismos vivos pudieron existir en Marte en una etapa temprana de su historia.

En marzo de 2025, el laboratorio químico del Curiosity detectó pequeñas cantidades de decano, undecano y dodecano en una muestra de roca marciana. De acuerdo con los investigadores, estas moléculas podrían corresponder a fragmentos de ácidos grasos conservados en una antigua roca sedimentaria.

En la Tierra, los ácidos grasos se asocian principalmente con la actividad de seres vivos. Sin embargo, también pueden originarse por procesos geológicos sin intervención biológica, lo que obligó a los científicos a evaluar distintas explicaciones.

El equipo analizó hipótesis conocidas, entre ellas la llegada de compuestos orgánicos mediante meteoritos. El estudio, publicado el 4 de febrero en la revista científica Astrobiology, indicó que esos mecanismos no justifican la cantidad de sustancias identificadas en la muestra.

Para profundizar el análisis, los científicos combinaron experimentos de laboratorio, simulaciones matemáticas y datos del Curiosity. Con esa información, reconstruyeron el historial de la roca durante unos 80 millones de años, periodo en el que permaneció expuesta a la radiación cósmica.

La estimación sugiere que la cantidad original de material orgánico fue mayor que la que normalmente producen los procesos no biológicos conocidos. Ese dato refuerza la posibilidad de una contribución biológica en algún momento del pasado marciano.

Ante estos resultados, los investigadores consideran plausible que organismos vivos hayan participado en la formación de estas moléculas, aunque los datos no confirman de manera directa la existencia de vida.

Otros estudios recientes ayudan a entender por qué la búsqueda continúa. Investigaciones sobre el Valles Marineris, el mayor sistema de cañones de Marte, identificaron evidencias de grandes volúmenes de agua en el pasado.

Imágenes de alta resolución obtenidas por sondas de la Nasa y de la Agencia Espacial Europea (ESA) mostraron redes de canales ramificados similares a ríos. Estas estructuras descienden desde zonas elevadas y terminan en amplios depósitos de sedimentos.

Las formaciones presentan características propias de deltas, estructuras que se originan cuando ríos desembocan en mares o grandes lagos. Según los investigadores, esto apunta a un flujo de agua continuo y a la presencia de cuerpos de agua estables.

Ese escenario se considera relevante para la posibilidad de vida en el pasado del planeta. Aunque los datos actuales no prueban la existencia de organismos, sí amplían el conjunto de evidencias sobre condiciones ambientales distintas a las actuales.

Las nuevas misiones y análisis previstos permitirán profundizar en esta investigación y precisar el origen de los compuestos orgánicos detectados en Marte.

