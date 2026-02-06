Ciencia

Astronautas de la NASA llevarán smartphones al espacio desde 2026

La agencia espacial autoriza el uso de teléfonos móviles en misiones tripuladas y aplicará la medida desde Crew-12 y Artemis II

Por Europa Press
Astronautas de la NASA podrán usar smartphones en el espacio. La medida inicia con Crew-12 y Artemis II.
Astronautas de la NASA podrán usar smartphones en el espacio. La medida inicia con Crew-12 y Artemis II. (Gemini/Generada con IA)







