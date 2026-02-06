Astronautas de la NASA llevarán smartphones al espacio desde 2026

Astronautas de la NASA podrán usar smartphones en el espacio. La medida inicia con Crew-12 y Artemis II.

La NASA permitirá que los astronautas lleven teléfonos móviles personales al espacio a partir de sus próximas misiones tripuladas. La medida comenzará con Crew-12 y Artemis II, según informó la agencia espacial estadounidense.

Los tripulantes volarán con smartphones de última generación, tras un proceso acelerado de validación de hardware moderno para vuelos espaciales. El objetivo consiste en brindar a las tripulaciones herramientas para capturar momentos personales y compartir imágenes y videos con el público.

El jefe de la NASA, Jared Isaacman, explicó que la agencia superó procesos técnicos establecidos desde hace décadas. Indicó que esta urgencia operativa resultó clave para apoyar la ciencia y la investigación en órbita y en la superficie lunar. Para la agencia, se trata de un paso gradual hacia la modernización tecnológica.

El anuncio generó reacciones entre astronautas retirados. Clayton Anderson, exmiembro de la NASA, recordó que durante su misión no recibió autorización para llevar un iPod a la Estación Espacial Internacional debido a que no contaba con certificación de vuelo. El comentario reflejó el contraste entre los protocolos del pasado y las nuevas decisiones de la agencia.

Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años, tendrá ventanas de lanzamiento entre el 7 y el 11 de marzo de 2026. La NASA pospuso el despegue tras suspender el ensayo general de la cuenta atrás por fugas recurrentes de combustible durante el llenado de los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

En el caso de Crew-12, el despegue está programado no antes del miércoles 11 de febrero, desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en Cabo Cañaveral, Florida.

La tripulación de Crew-12 está integrada por el cosmonauta de Roscosmos Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA Sophie Adenot.

Los cuatro viajarán a la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave SpaceX Dragon, impulsada por un cohete Falcon 9. La misión se incorporará a las expediciones 74 y 75 y tendrá una duración estimada de nueve meses.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.