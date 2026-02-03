Ciencia

La NASA aplaza hasta marzo el regreso tripulado a la Luna por fallas en el sistema de combustible

Fugas de hidrógeno durante el ensayo del cohete SLS obligaron a la agencia espacial de Estados Unidos a descartar la ventana de lanzamiento de febrero

EscucharEscuchar
Por Europa Press
El cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave Orion, integrados para la misión Artemis II, se observan en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, el 30 de enero de 2026, previo a la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años. (Foto de Miguel J. Rodríguez Carrillo / AFP)
El ensayo general de Artemis II se detuvo por problemas técnicos. La NASA revisará el sistema y repetirá pruebas antes de intentar el lanzamiento en marzo. (Foto de Miguel J. Rodríguez Carrillo / AFP) (MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaArtemisNASALuna
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.