La NASA retrasa Artemis II por mal tiempo y descarta lanzamiento antes del 8 de febrero

El mal tiempo en Florida llevó a la NASA a reprogramar el ensayo general de Artemis II y a eliminar las fechas de lanzamiento previstas antes del 8 de febrero.

La NASA ajustó el cronograma del ensayo general y de las oportunidades de lanzamiento de Artemis II, la misión que llevará astronautas a la Luna por primera vez en más de 50 años, debido a condiciones meteorológicas adversas en Florida. Con los cambios anunciados, el despegue no ocurrirá antes del domingo 8 de febrero.

La agencia espacial estadounidense definió el lunes 2 de febrero como la nueva fecha para la carga de combustible del próximo ensayo general en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Esta modificación desplazó la primera ventana potencial de lanzamiento.

Durante los últimos días, los ingenieros de la NASA monitorearon de forma constante el impacto del frío intenso y los fuertes vientos que afectaron al estado. La situación respondió a una erupción ártica inusual, que llevó a los directores a revisar las capacidades del hardware y a cambiar el cronograma.

Los equipos en la plataforma de lanzamiento permanecen listos para realizar el ensayo general, incluso con lluvia. No obstante, el ajuste del calendario busca asegurar el éxito de la prueba, ya que las condiciones previstas para el fin de semana podían comprometer el proceso de lanzamiento.

La NASA informó que viernes 6 y sábado 7 de febrero dejaron de ser fechas viables. La agencia esperará a revisar los resultados del ensayo general antes de confirmar un día definitivo. Cualquier nuevo retraso implicará otro cambio en la fecha prevista.

La tripulación de Artemis II continúa en cuarentena en Houston. Mientras tanto, los directores de la misión evalúan el plazo para su traslado a Florida.

Durante el ensayo general con agua, la ventana de lanzamiento simulada abrirá a las 21:00 EST del 2 de febrero. La cuenta regresiva iniciará unas 49 horas antes. La agencia mantendrá la evaluación constante del clima previo a la prueba.

En medio del frío actual, los ingenieros mantuvieron la nave Orión con suministro eléctrico y ajustaron los calentadores para las temperaturas más bajas. Las purgas, usadas para conservar las condiciones ambientales adecuadas de la nave y del cohete, incluidos los faldones traseros del propulsor, también quedaron configuradas para este escenario.

La NASA mantiene activa una transmisión en vivo 24/7 del cohete en la plataforma de lanzamiento. Además, ofrecerá una señal independiente para mostrar las actividades relacionadas con el ensayo general con agua.

