La NASA retrasa Artemis II por mal tiempo y descarta lanzamiento antes del 8 de febrero

El frío extremo y los vientos en Florida obligaron a la agencia espacial de Estados Unidos a mover el calendario del ensayo general de la primera misión tripulada a la Luna en décadas

Por Europa Press
El mal tiempo en Florida llevó a la NASA a reprogramar el ensayo general de Artemis II y a eliminar las fechas de lanzamiento previstas antes del 8 de febrero.
El mal tiempo en Florida llevó a la NASA a reprogramar el ensayo general de Artemis II y a eliminar las fechas de lanzamiento previstas antes del 8 de febrero.







