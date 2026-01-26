Ciencia

El estudiante de 18 años que reveló 1,5 millones de objetos cósmicos ocultos en archivos de la NASA con inteligencia artificial

Un joven estadounidense reanalizó datos infrarrojos del telescopio WISE y creó un algoritmo que permitió identificar millones de objetos variables en el cosmos

Por El Tiempo / Colombia / GDA
El análisis de archivos históricos de la NASA con inteligencia artificial permitió a un estudiante revelar uno de los mayores censos de objetos cósmicos variables.
El análisis de archivos históricos de la NASA con inteligencia artificial permitió a un estudiante revelar uno de los mayores censos de objetos cósmicos variables.







