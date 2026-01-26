El estudiante de 18 años que reveló 1,5 millones de objetos cósmicos ocultos en archivos de la NASA con inteligencia artificial

El análisis de archivos históricos de la NASA con inteligencia artificial permitió a un estudiante revelar uno de los mayores censos de objetos cósmicos variables.

La astronomía sumó uno de los descubrimientos recientes más amplios gracias al trabajo de Matteo Paz, un estudiante estadounidense de 18 años. El joven identificó cerca de 1,9 millones de objetos cósmicos variables, de los cuales 1,5 millones eran desconocidos, tras reanalizar archivos históricos de la NASA mediante inteligencia artificial.

El hallazgo surgió a partir de información del telescopio espacial Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Esta misión, lanzada en 2009, escaneó el cielo durante más de una década en el espectro infrarrojo. El proyecto generó casi 200 terabytes de datos, equivalentes a unos 200.000 millones de líneas, un volumen que superó las capacidades de análisis detallado disponibles en ese momento.

Paz retomó ese material, considerado en gran parte subutilizado, y lo transformó en una fuente de nuevos descubrimientos. El trabajo dio origen a VarWISE, el primer estudio completo de variabilidad infrarroja del cielo. La investigación permitió clasificar los objetos detectados en 10 categorías y construir un censo sin precedentes de estrellas y galaxias variables.

VARnet: la herramienta clave del hallazgo

Para desarrollar el estudio, el estudiante creó VARnet, un algoritmo de aprendizaje automático basado en el análisis de formas de onda. El sistema identificó cambios sutiles en el brillo de los objetos celestes a lo largo del tiempo, un rasgo esencial para detectar fenómenos dinámicos que suelen pasar desapercibidos con métodos tradicionales.

La herramienta clasificó millones de registros y detectó con eficiencia objetos variables ocultos en los datos infrarrojos de WISE. Entre los resultados aparecieron agujeros negros supermasivos activos, estrellas recién formadas, supernovas y otros fenómenos astronómicos con variaciones periódicas o irregulares de luminosidad.

Del total identificado, 1,5 millones de objetos correspondieron a descubrimientos completamente nuevos. La magnitud del aporte llevó a la publicación del estudio en The Astronomical Journal, una de las revistas científicas más reconocidas en astronomía.

El proyecto se desarrolló mientras Paz participó como investigador asociado con financiamiento de la NASA. La experiencia resultó poco común para alguien de su edad y nivel académico. El caso evidenció el impacto del uso de datos abiertos, nuevas tecnologías y talento joven en la investigación científica.

Reconocimiento académico y proyección educativa

El trabajo obtuvo el primer lugar del Regeneron Science Talent Search 2025, uno de los concursos científicos juveniles más relevantes de Estados Unidos. El certamen otorgó un premio de $250.000.

Paz cursa estudios en Pasadena High School. Allí fundó y preside un club de investigación que orienta a otros estudiantes en competencias científicas. Además, participó en el consejo estudiantil de su distrito y actuó como representante ante la junta escolar.

El joven también lidera la iniciativa Money Matters, enfocada en educación financiera para jóvenes, y dirige un pequeño negocio de promoción de conciertos, una actividad vinculada con su interés por la música y la gestión cultural.

El caso de Matteo Paz refleja cómo la inteligencia artificial y el acceso a grandes volúmenes de datos públicos están transformando la exploración del universo.

