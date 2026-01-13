Estos son los eclipses de Sol que ocurrirán en 2026: conozca las fechas y regiones de visibilidad

En 2026 habrá un eclipse solar anular el 17 de febrero y un eclipse solar total el 12 de agosto. Estas son sus zonas de visibilidad y tiempos clave.

El año 2026 contará con dos eclipses de Sol, según el registro de la NASA. El primero será anular, el 17 de febrero. El segundo será total, el 12 de agosto. En ambos casos, además de la franja principal del evento, habrá regiones donde se observará como eclipse parcial.

En un eclipse solar total, la Luna cubre por completo el disco del Sol desde ciertas zonas de la Tierra. Esa fase se denomina totalidad y ocurre en una franja específica de visibilidad.

En un eclipse solar anular, la Luna no llega a cubrir totalmente el disco solar. El evento deja un “anillo” visible en la fase máxima, que se conoce como anularidad.

En ambos fenómenos, fuera de la franja de totalidad o anularidad, el eclipse puede verse como parcial, cuando el Sol queda cubierto solo en parte.

Eclipse solar anular: 17 de febrero de 2026

El 17 de febrero de 2026 ocurrirá un eclipse solar anular, con magnitud 0,9815 (definida como la fracción del diámetro del Sol que cubre la Luna en el máximo). El punto de mayor eclipse se ubicará en coordenadas [64° 43′ 4,3″ S, 64° 43′ 4,3″ W], en aguas internacionales.

Desde ese punto, la anularidad durará 2 minutos y 18 segundos, con una cobertura del 92,81% del disco solar. En el momento de máximo, el Sol estará a 12° sobre el horizonte.

¿Dónde será visible?

Anular : Antártida.

: Antártida. Parcial: Antártida, África, Sudamérica y zonas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

The Sky Live indica que este eclipse será visible desde 15 países (como eclipse parcial), con ejemplos de ciudades mayores donde se reporta visibilidad parcial como Antananarivo (Madagascar), Durban (Sudáfrica) y Maputo (Mozambique).

Tiempos clave (UT) en el punto de mayor eclipse

Inicio del eclipse parcial: 11:08:44 (UT)

Inicio del eclipse anular: 12:10:47 (UT)

Máximo eclipse: 12:11:55 (UT)

Fin del eclipse anular: 12:13:05 (UT)

Fin del eclipse parcial: 13:12:17 (UT)

Eclipse solar total: 12 de agosto de 2026

El 12 de agosto de 2026 se registrará un eclipse solar total, con magnitud 1,0192. El punto de mayor eclipse se ubicará en coordenadas [65° 13′ 24,4″ N, 65° 13′ 24,4″ E], también en aguas internacionales.

Desde ese punto, la totalidad durará 2 minutos y 20 segundos. En el máximo, el Sol estará a 26° sobre el horizonte.

¿Dónde será visible?

Total : Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal.

: Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal. Parcial: Europa, África, Norteamérica y zonas de los océanos Atlántico, Ártico y Pacífico.

The Sky Live reporta visibilidad desde 55 países. Señala en su lista a España e Islandia con condición de visibilidad “total”. Incluye, además, ejemplos de grandes ciudades con visibilidad parcial como Madrid, Barcelona, París, Londres y Berlín.

Tiempos clave (UT) en el punto de mayor eclipse