Cuatro eclipses ocurrirán este 2026: ¿dónde y cuándo se podrán observar?

El 2026 tendrá cuatro eclipses visibles en distintas regiones del mundo. Habrá eclipses solares y lunares, incluidos uno total y uno anular.

El año 2026 estará marcado por cuatro eclipses que podrán observarse desde distintas regiones del planeta. Se trata de dos eclipses de Sol y dos eclipses de Luna, algunos de ellos con condiciones poco frecuentes y amplia visibilidad continental.

Los eclipses ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean de forma que uno de estos cuerpos bloquea parcial o totalmente la luz del otro. Pueden ser solares o lunares, según el tipo de alineación.

17 de febrero: eclipse anular de Sol

El primer eclipse de 2026 se producirá el 17 de febrero. Será un eclipse anular de Sol, fenómeno que ocurre cuando la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra, pero sin cubrirlo por completo. Esto genera un anillo luminoso alrededor del disco lunar.

Este evento coincidirá con la fase de Luna nueva. La observación directa requerirá protección ocular certificada.

Según datos de NASA, el eclipse será visible como anular en la Antártida. De forma parcial podrá observarse en el sur de África, Sudamérica, así como en zonas del océano Pacífico, Atlántico e Índico. En el sur de Sudamérica, Argentina y Chile tendrán condiciones favorables.

3 de marzo: eclipse total de Luna

Dos semanas después, el 3 de marzo, se registrará un eclipse total de Luna. Este fenómeno ocurrirá durante la fase de Luna llena y provocará una coloración rojiza en la superficie lunar, conocida como Luna de sangre.

La visibilidad abarcará Asia, Australia, islas del Pacífico y el continente americano. En América del Norte y Centroamérica podrá apreciarse durante la madrugada.

12 de agosto: eclipse solar total, el más esperado del año

El eclipse más destacado de 2026 tendrá lugar el 12 de agosto. Será un eclipse solar total con una trayectoria extensa y visibilidad en varios continentes.

Proyecciones astronómicas indican que iniciará como eclipse parcial cerca de Alaska alrededor de las 7:30 a. m.; luego avanzará por regiones de Rusia y el Polo Norte, donde la ocultación solar alcanzará hasta un 98,6%.

En Europa será visible principalmente en Portugal, Islandia y más de la mitad de España, país que no observa un eclipse total de Sol desde 1959. De forma parcial podrá verse en Canadá, el norte de Estados Unidos y zonas de África.

27 y 28 de agosto: eclipse parcial de Luna

El último eclipse del año ocurrirá entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto. Se tratará de un eclipse parcial de Luna, cuando la Tierra cubra solo una parte de la luz solar reflejada en la superficie lunar.

Este evento será visible desde América, Europa, África y el oeste de Asia.