El eclipse solar más grande del siglo oscurecerá el día durante 6 minutos: conozca la fecha

Una sombra recorrerá miles de kilómetros durante este evento astronómico que no volverá a repetirse con tal duración en décadas

Por Damián Arroyo C.
El eclipse solar total más largo del siglo ocurrirá en 2027 y será visible en varias regiones de África, Europa y Asia.
El eclipse solar total más largo del siglo ocurrirá en 2027 y será visible en varias regiones de África, Europa y Asia. (Canva/Canva)







