El eclipse solar más grande del siglo oscurecerá el día durante 6 minutos: conozca la fecha

El eclipse más largo del siglo cruzará diez países y será visible en Europa, África y Asia

Por La Nación / Argentina / GDA
El eclipse solar total más largo del siglo ocurrirá en 2027 y será visible en varias regiones de África, Europa y Asia.
(Canva/Canva)







