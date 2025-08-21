Murió fundador de ‘Enfoque a la Familia’: ¿Quién fue James Dobson?

James Dobson, el fundador de Enfoque a la Familia, murió en Colorado Springs. Fue un referente del cristianismo conservador en Estados Unidos.

James Clayton Dobson Jr., psicólogo infantil y creador de la organización Enfoque a la Familia, falleció el 21 de agosto en su casa en Colorado Springs, Estados Unidos. Tenía 89 años.

Dobson alcanzó notoriedad internacional con su programa radial Enfoque a la Familia, desde donde defendió los valores tradicionales y denunció temas como el aborto, el matrimonio igualitario y los efectos del liberalismo cultural. Su discurso conservador lo convirtió en una de las figuras más influyentes del movimiento evangélico en Estados Unidos.

Nacido en 1936 en Shreveport, Luisiana, Dobson estudió psicología y obtuvo un doctorado en desarrollo infantil en la Universidad del Sur de California. Trabajó en el Hospital Infantil de Los Ángeles y como profesor universitario antes de fundar su organización en 1977.

Su libro Dare to Discipline marcó su entrada al debate nacional sobre la crianza infantil. Promovió el castigo físico moderado como herramienta educativa y defendió una estructura familiar rígida, con roles definidos y autoridad clara.

Con el tiempo, Enfoque a la Familia se expandió como un imperio mediático con presencia en más de 150 países, traducción a varios idiomas y un presupuesto que llegó a superar los $140 millones anuales. Dobson se convirtió en un referente para millones de familias que seguían sus consejos sobre relaciones, disciplina y espiritualidad.

Aunque no era pastor ni tenía ordenación religiosa, ejerció enorme influencia política. Durante décadas intervino en temas legislativos y electorales. En 2004 respaldó públicamente al presidente George W. Bush y pidió reformar la Constitución estadounidense para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En sus últimos años, Dobson respaldó a Donald Trump, a quien describió como el presidente más pro-vida de la historia. También celebró el fallo de la Corte Suprema que anuló Roe vs. Wade, la decisión judicial que garantizaba el acceso legal al aborto.

Su legado provocó fuertes divisiones. Fue criticado por organizaciones científicas, movimientos sociales y líderes religiosos progresistas, que lo acusaron de intolerancia, manipulación de datos científicos y fomento del odio. Sin embargo, sus seguidores defendieron su visión como una defensa de los valores bíblicos.

En 2010, Dobson dejó Enfoque a la Familia por diferencias con su dirección. Fundó el Dr. James Dobson Family Institute, desde donde continuó su programa radial junto a su hijo Ryan. Su nuevo espacio fue transmitido en más de 1.000 estaciones en Estados Unidos.

Le sobreviven su esposa, Shirley Deere, sus hijos Danae y Ryan, y dos nietos. La organización que fundó lo describió como un esposo y abuelo amoroso, con una profunda empatía hacia las familias que enfrentaban pérdidas y tragedias.

Jim Daly, actual presidente de Enfoque a la Familia, recordó cómo Dobson lloró al conocer la historia de una familia que perdió a su hijo pequeño por cáncer. Esa sensibilidad, dijo Daly, inspiró libros como Cuando Dios no hace sentido, y marcó su compromiso con quienes sufrían.

