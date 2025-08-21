El Mundo

Murió fundador de ‘Enfoque a la Familia’: ¿Quién fue James Dobson?

Figura clave de la derecha cristiana, falleció a los 89 años tras décadas de influencia política, mediática y religiosa

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
James Dobson, el fundador de Enfoque a la Familia, murió en Colorado Springs. Fue un referente del cristianismo conservador en Estados Unidos.
James Dobson, el fundador de Enfoque a la Familia, murió en Colorado Springs. Fue un referente del cristianismo conservador en Estados Unidos. (Facebook/Dr. James Dobson's Family Talk)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEnfoque a la FamiliaJames Dobson
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.