Ley en Texas que pretendía imponer los diez mandamientos en las escuelas queda en pausa

La separación de iglesia y Estado es un principio fundacional de Estados Unidos

Por AFP
La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anunció este miércoles un cambio en las reglas para la solicitud de la visa para viajar a ese país, de acuerdo con una actualización ordenada por el Departamento de Estado.
Desde el 2 de setiembre de 2025, incluso los menores de 14 años deberán asistir a entrevista para visa de no inmigrante, según el Departamento de Estado de EE. UU. (Canva/Fotocomposición en Canva)







TexasDiez MandamientosEstados Unidos
