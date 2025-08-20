Ley en Texas que pretendía imponer los diez mandamientos en las escuelas queda en pausa

Desde el 2 de setiembre de 2025, incluso los menores de 14 años deberán asistir a entrevista para visa de no inmigrante, según el Departamento de Estado de EE. UU.

Washington, Estados Unidos. Un juez federal de Estados Unidos falló en contra de una ley en Texas que ordenaba a los colegios públicos exhibir los diez mandamientos en todas las salas de clase.

El juez Fred Biery ordenó una restricción preliminar de la implementación de la ley, que entraría en vigencia a partir del 1.º de setiembre y que fue cuestionada ante la justicia por familias de diversos credos con hijos en escuelas públicas.

La ley del estado de Texas, conocida como el Proyecto de Ley 10 del Senado, es inconstitucional y “toma posición, de manera inadmisible, en asuntos teológicos y favorece oficialmente a creencias cristianas por encima de otras”, escribió Biery en el fallo de 55 páginas.

“Es probable que la exposición envíe un mensaje de exclusión y de carga espiritual a los hijos de los demandantes que no suscriben la versión aprobada de los Diez Mandamientos, que los haría considerar que ‘no pertenecen a su comunidad escolar’”, afirmó.

El rabí Mara Nathan, uno de los demandantes, celebró la decisión.

“Las creencias religiosas de niños y niñas deben ser promovidas por sus padres y por sus comunidades, no por políticos y colegios públicos”, declaró Nathan.

Rachel Laser, presidenta de la asociación Americanos Unidos para la Separación Iglesia-Estado, también aplaudió la decisión que envía un “fuerte mensaje que resonará en todo el país sobre la libertad de credo de cada estudiante en nuestras escuelas públicas”.

Otro juez federal bloqueó en noviembre de 2024 una ley en Luisiana que requería la exposición de los Diez Mandamientos en todas las aulas de escuelas públicas de ese estado conservador del sur de Estados Unidos.

El juez John deGravelles aseguró que la norma es inconstitucional porque violar la Primera Enmienda.

La separación de iglesia y Estado es un principio fundacional de Estados Unidos y la Constitución prohíbe que se establezca una religión nacional o se dé preferencia a una creencia por encima de otras.

En un caso similar, en 1980, la Corte Suprema decidió que la exposición de los diez mandamientos en colegios de Kentucky era inconstitucional.

En Oklahoma, la máxima autoridad educativa de ese estado conservador ordenó recientemente que se enseñe la Biblia en escuelas públicas, una decisión que también enfrenta desafíos legales.