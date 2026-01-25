El Mundo

Mujer y niño mueren tras naufragio de un barco con migrantes en Grecia

Una mujer y un niño murieron tras el naufragio de una embarcación con más de 50 migrantes frente a la isla griega de Ikaria; autoridades continúan la búsqueda de tres personas desaparecidas.

Por AFP
La embarcación se encontraba al sur de Almería, en la región de Andalucía, donde fueron trasladados los sobrevivientes y los fallecidos. Foto con fines ilustrativos.
Imagen con fines ilustrativos. (JORGE GUERRERO/AFP)







