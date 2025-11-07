El Mundo

Mujer es asesinada tras llegar a limpiar casa equivocada en EE. UU: ‘Tenía las llaves en la mano cuando le dispararon’

La guatemalteca María Florinda Ríos Pérez de Velásquez murió a tiros en el porche delantero de una casa en Indiana, afirmó la policía estadounidense.

Por Carlota Zamora González
“Ni siquiera había llegado a meter la llave en la cerradura cuando oí el disparo”, declaró el esposo de la víctima guatemalteca, Mauricio Velasquez. (MattGush/iStock)







Carlota Zamora González

