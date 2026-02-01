El Mundo

Muere ahogado el segundo cabecilla del mayor cártel narco de Colombia

El narcotraficante se trasladaba en una lancha que naufragó frente al departamento de Córdoba

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un discurso en una ceremonia militar para presentar a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas en Bogotá el pasado 29 de diciembre. Fotografía:
El gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó a la AFP la muerte del cabecilla narcotraficante, cuyo nombre real es José Gonzalo Sánchez. (SERGIO YATE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Narcotráficocabecilla del Clan del Golfo muere ahogadoAlias “GonzalitoJosé Gonzalo Sánchez.
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.