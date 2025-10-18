El Mundo

Movimiento de la ‘Gen Z’: jóvenes lideran protestas en varios países contra la corrupción y el desempleo

Expertos en relaciones internacionales explicaron a ‘La Nación’ qué es este movimiento, cómo surgió en Nepal y por qué ya llegó a Latinoamérica

Por Arianna Villalobos Solís
Toma abierta de las protestas en Nepal en una calle.
Las protestas del movimiento Gen Z en Nepal, contra el bloqueo a las redes sociales, dejaron como saldo 72 muertos. (PRABIN RANABHAT/AFP)







