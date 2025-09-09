El Mundo

Manifestantes queman Parlamento en Nepal y renuncia primer ministro

KP Sharma Oli dimitió tras protestas por bloquear acceso a redes sociales

EscucharEscuchar
Por AFP
El parlamento de Nepal incendiado. Llamas, algunos manifestantes.
Manifestantes incendiaron el edificio del congreso de Nepal, como parte de las protestas contra el bloqueo a redes sociales. El primer ministro renunció. Foto: (PRABIN RANABHAT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NepalRedes socialesKP Sharma Oli
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.