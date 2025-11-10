El Mundo

Motín armado en cárcel de Ecuador deja al menos 27 presos muertos

Hallazgo ocurrió horas después de que la policía controlara un motín armado que dejó cuatro muertos y decenas de heridos durante la madrugada

Por AFP
Las afueras de la cárcel en Ecuador
La muerte de los 27 presos se habría producido por asfixia.







EcuadorPrivados de libertad
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

