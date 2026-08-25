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Ministro Defensa de Israel dice que sus tropas permanecerán en Siria

Ministerio de Exteriores de Siria calificó la visita del ministro a su territorio como una “flagrante violación de la soberanía” de su país

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Por AFP
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Esta fotografía, distribuida por la página de Telegram de la Presidencia siria, muestra al presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa (derecha), estrechando la mano del enviado estadounidense Tom Barrack en el Palacio Presidencial de Damasco, en enero.
Esta fotografía, distribuida por la página de Telegram de la Presidencia siria, muestra al presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa (derecha), estrechando la mano del enviado estadounidense Tom Barrack en el Palacio Presidencial de Damasco, en enero. (HANDOUT/AFP)







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