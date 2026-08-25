Ministro Defensa de Israel dice que sus tropas permanecerán en Siria

Esta fotografía, distribuida por la página de Telegram de la Presidencia siria, muestra al presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa (derecha), estrechando la mano del enviado estadounidense Tom Barrack en el Palacio Presidencial de Damasco, en enero.

Jerusalén, Indefinido. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, realizó este martes una inusual visita a las tropas en el sur de Siria, en la que reiteró su promesa de mantener fuerzas en la zona mientras existan “amenazas” para la seguridad de su país.

Esta visita se produjo una semana después de que Israel bombardeara la base en desuso de Abu Duhur, en el noroeste de Siria, alegando que quería impedir el despliegue de tropas turcas en esas instalaciones.

El Ministerio de Exteriores de Siria calificó la visita de Katz como una “flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial” de su país.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a adoptar “las medidas necesarias para obligar a las autoridades ocupantes a poner fin a estas reiteradas violaciones”.

Las fuerzas israelíes están apostadas en una “zona de seguridad” del sur de Siria desde la caída del gobierno de Bashar al Asad, en diciembre de 2024.

Las fuerzas ocupan lo que previamente era una zona de separación patrullada por efectivos de la ONU que mantenían separadas a las fuerzas israelíes y sirias en los Altos del Golán, ocupados por Israel desde 1974.

“Aquí hay actividad diaria para frustrar amenazas, eliminar los restos del antiguo régimen, impedir la peligrosa consolidación del nuevo régimen”, declaró Katz, según un comunicado en vídeo difundido por su oficina.

“El mensaje también es claro para el presidente de Siria: cuando te despiertes por la mañana en tu palacio de Damasco, mira hacia el monte Hermón y cuando veas a las FDI [el ejército israelí] ya sabes que estamos aquí para proteger nuestras comunidades y nuestra frontera”, añadió.

Israel ha llevado a cabo cientos de ataques en Siria desde la caída de Asad y ha realizado reiteradas incursiones en territorio sirio.

Las autoridades también han reiterado en múltiples ocasiones su compromiso de mantener tropas en la zona de seguridad, donde Israel busca un área desmilitarizada más amplia.

El jefe del Estado Mayor del ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, visitó a las tropas en la zona de seguridad la semana pasada, afirmando que las fuerzas armadas no permitirán que las amenazas “se afiancen” en la frontera.

Durante su visita de este martes, Katz se refirió al ataque contra la base aérea de Abu Duhur, señalando que Israel había “actuado contra un intento turco de atrincherarse en Siria, poniendo en riesgo los intereses de seguridad de Israel”.