Netanyahu confirma que bombardeó Siria: fue un ‘mensaje’ de advertencia a Turquía

Esta foto de archivo de 2018 muestra la base aérea de Abu Duhur, bombardeada por Israel en días recientes.

Jerusalén, Indefinido. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el miércoles que Israel le advirtió con total claridad a Turquía que no desplegara tropas en Siria, en un aparente reconocimiento tácito del ataque contra una base militar siria.

En una entrevista emitida por la radio del ejército, Netanyahu declaró que Israel había enviado inicialmente un mensaje “en términos generales” contra una presencia militar turca en un aeródromo cerca de Alepo, próximo a la frontera turca.

“Al parecer no lo escucharon, así que nos aseguramos de que lo entendieran con mayor claridad”, añadió.

“No toleraremos un atrincheramiento militar turco avanzando hacia el sur, porque nos amenaza”, enfatizó Netanyahu.

Bombardeos el martes contra la base aérea de Abu Duhur, en la provincia siria de Idlib (noroeste), provocaron daños pero no víctimas.

Sin reivindicar explícitamente este ataque, la oficina de Netanyahu había afirmado el martes que Israel había advertido “en varias ocasiones a Siria” contra un despliegue militar turco, que “representaría una amenaza para la seguridad de Israel”, pero Damasco “decidió ignorar estas advertencias”.

Turquía, que mantiene muy malas relaciones con Israel desde la guerra en Gaza, rechazó estas alegaciones, y negó estarse preparando para desplegar tropas en Siria.

El embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, también enviado especial del presidente estadounidense para Siria, condenó los ataques y acusó a Israel de una “escalada innecesaria”.