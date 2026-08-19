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Netanyahu confirma que bombardeó Siria: fue un ‘mensaje’ de advertencia a Turquía

Benjamín Netanyahu confirmó que Israel advirtió con claridad a Turquía sobre el despliegue de tropas en Siria

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Por AFP
Esta foto de archivo de 2018 muestra la base aérea de Abu Duhur, bombardeada por Israel en días recientes.
Esta foto de archivo de 2018 muestra la base aérea de Abu Duhur, bombardeada por Israel en días recientes. (GEORGE OURFALIAN/AFP)







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