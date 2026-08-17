Ministro de Vivienda en Colombia recibe duras críticas por tomar vacaciones durante emergencia por terremoto

Bogotá, Colombia. El nuevo ministro de Vivienda de Colombia recibe una ola de críticas por irse a la playa con su familia en plena crisis por un letal terremoto, cuando miles de personas duermen en carpas o refugios improvisados tras perder sus casas.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella atraviesa una prueba de fuego tras el sismo de magnitud 7,4 que golpeó sobre todo al oeste del país tres días después de su asunción, con saldo de casi 300 muertos.

El fin de semana y lunes feriado circularon fotografías y videos del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, descansando en una playa del Caribe, en Santa Marta.

La oposición de izquierda anunció que promoverá una moción de censura contra el jefe de la cartera por tomar vacaciones en la actual coyuntura y descuidar la atención a miles de familias que pasan las noches a la intemperie luego de que cerca de 27.000 viviendas quedaran destruidas.

“Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto”, aseguró el ministro el lunes en X.

A una semana del terremoto la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros es mínima.

Pero la emergencia humanitaria crece en parques y calles convertidos en refugios a cielo abierto.

De la Espriella ha realizado visitas fugaces a las zonas más afectadas, donde anunció subsidios de arriendo para los damnificados.

El domingo visitó Chocó, el departamento más pobre del país, donde se ubicó el epicentro del terremoto. Allí fue criticado por los pobladores por lanzar balones de fútbol desde su camioneta blindada con el slogan de su campaña presidencial impreso: “Firmes por la patria”.

“Se cayeron 26 colegios, el hospital está colapsado y cómo es posible que la gente reciba un balón”, gritaba una persona desesperada, según videos virales en redes sociales. La AFP no pudo verificar la autenticidad de esas imágenes.