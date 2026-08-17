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Ministro de Vivienda en Colombia recibe duras críticas por tomar vacaciones durante emergencia por terremoto

Nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella se encuentra bajo intenso escrutinio por atención al sismo que dejó más de 300 muertos y 27.000 viviendas destruidas

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Por AFP
Terremoto en Colombia
La atención de emergencia continúa en Colombia. (ESTEBAN VEGA LA-ROTTA/AFP)







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AFP

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