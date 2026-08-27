Ministro de Israel propone masivo plan de asentamientos en zonas árabes

El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich afirmó que el movimiento islamista Hamás podría recibir un ultimátum para entregar sus armas en la Franja de Gaza

Jerusalén, Indefinido. El ministro de Finanzas de Israel presentó este jueves el plan de su partido para aumentar de forma drástica el número de judíos que viven en dos zonas del país con grandes poblaciones de árabes israelíes.

De cara a las elecciones del 27 de octubre, el ministro ultraderechista Bezalel Smotrich dijo que el plan emularía lo que él calificó como la “revolución” en la Cisjordania ocupada, donde la construcción de asentamientos israelíes se ha disparado en los últimos años.

“Hoy les presento el plan del Sionismo Religioso para la judaización del Néguev y la Galilea: la revolución que llevamos a cabo en Judea y Samaria la llevaremos a cabo en el Néguev y Galilea, y a gran escala”, escribió Smotrich en X utilizando un término bíblico empleado por la extrema derecha israelí y por personalidades ultrarreligiosas para referirse a Cisjordania.

El partido de Smotrich, la formación Sionismo Religioso, publicó en X un video generado por inteligencia artificial en el que se ve a dos hombres árabes gritando y llorando por el plan propuesto.

El Néguev, en el sur de Israel, y la Galilea, en el norte, son regiones con grandes poblaciones árabe-israelíes.

La mayoría de la minoría árabe del país se identifica como palestina y está compuesta por quienes se quedaron, o son descendientes de quienes se quedaron, en lo que hoy es Israel después de su creación en 1948. Representan alrededor del 21% de los 10,2 millones de habitantes del país.

Smotrich dijo que el objetivo era “un millón de judíos adicionales en el Néguev y la Galilea, 40 nuevas comunidades, decenas de granjas, ampliación de las comunidades existentes y cientos de miles de unidades de vivienda”.

“Anularemos los planes irresponsables en las comunidades árabes, que se han apoderado de reservas de tierras y amenazan el asentamiento judío en la zona”, añadió.

Smotrich prometió la creación de zonas industriales y de empleo, y dijo que su partido exigiría que el próximo gobierno “elimine las barreras y coloque a profesionales sionistas en puestos clave”.

Israel se encamina a elecciones muy reñidas en que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, enfrenta una dura campaña.

Según los sondeos actuales, el partido de Smotrich, que forma parte de la coalición de Netanyahu, está al borde de alcanzar el umbral electoral necesario para entrar en el próximo parlamento.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. En esa región viven más de 500.000 israelíes en asentamientos que el derecho internacional considera ilegales.

En ese territorio viven alrededor de tres millones de palestinos.