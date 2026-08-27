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Ministro de Israel propone masivo plan de asentamientos en zonas árabes

Israel se encamina a elecciones muy reñidas en que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, enfrenta una dura campaña

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Por AFP

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El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich afirmó que el movimiento islamista Hamás podría recibir un ultimátum para entregar sus armas en la Franja de Gaza
El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich afirmó que el movimiento islamista Hamás podría recibir un ultimátum para entregar sus armas en la Franja de Gaza (MENAHEM KAHANA/AFP)







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