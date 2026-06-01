El Mundo

Ministro israelí advierte: ‘Estamos matando la idea de un estado palestino’

“Hay que borrar el terrible desastre de los Acuerdos de Oslo”, afirma el influyente ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

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Por Europa Press
El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich afirmó que el movimiento islamista Hamás podría recibir un ultimátum para entregar sus armas en la Franja de Gaza
El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, participó en una marcha en Nueva York este fin de semana. (MENAHEM KAHANA/AFP)







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