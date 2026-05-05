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Ministro de Israel dice que formar gobierno con un partido árabe fue peor que fallos del 7 de octubre

Influyente ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, levanta polémica por sus ataques al anterior Ejecutivo. Lea lo que ocurrió.

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Por Europa Press
El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich afirmó que el movimiento islamista Hamás podría recibir un ultimátum para entregar sus armas en la Franja de Gaza
El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich afirmó que el movimiento islamista Hamás podría recibir un ultimátum para entregar sus armas en la Franja de Gaza (MENAHEM KAHANA/AFP)







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Israel7 de octubreBezalel Smotrich
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