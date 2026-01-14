Ministro danés tras reunión en la Casa Blanca: ‘Está claro’ que Trump ‘tiene el deseo de conquistar Groenlandia’

Groenlandia es la segunda isla más grande del mundo. Tiene autogobierno, economía pesquera y una base militar clave para Estados Unidos.

Berlín, Alemania. Alemania y Francia anunciaron este miércoles que enviarán efectivos para participar en una misión militar europea en Groenlandia esta semana para apoyar a Dinamarca, ante las amenazas de Estados Unidos de tomar este territorio del Ártico.

El Ministerio de Defensa de Alemania afirmó que “el objetivo es examinar las condiciones marco para posibles contribuciones militares destinadas a apoyar a Dinamarca en la garantía de la seguridad en la región, por ejemplo, en el ámbito de las capacidades de vigilancia marítima”.

El ejército de Francia informó que también enviará militares a la misión europea, sin dar más precisiones, después de que Suecia anunciara este miércoles que desplegó efectivos en Groenlandia, a petición de Dinamarca.

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, dijo el miércoles que es evidente que el presidente Donald Trump “tiene el deseo de conquistar Groenlandia”, después de una reunión en la Casa Blanca con altos dirigentes estadounidenses.

“No conseguimos cambiar la postura estadounidense. Está claro que el presidente tiene el deseo de conquistar Groenlandia. Y dejamos muy, muy claro que eso no beneficia al reino” de Dinamarca, señaló el ministro.

Rasmussen pidió a Washington que coopere “respetuosamente” en relación con la isla ártica controlada por Copenhague.

Noticia en desarrollo...