Dinamarca refuerza su presencia militar en Groenlandia antes de encuentro en Washington

Copenhague, Dinamarca. Suecia envió militares para participar en un ejercicio militar en Groenlandia, a petición de Dinamarca, informó este miércoles el primer ministro sueco, luego de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de tomar este territorio autónomo danés.

“Algunos oficiales de las Fuerzas Armadas suecas llegaron hoy a Groenlandia. Hacen parte de un grupo de varios países aliados. Juntos prepararán eventos en el marco de los ejercicios de la Operación Ártica de Resistencia” danesa, dijo el primer ministro Ulf Kristersson en X, y añadió que el personal fue enviado a “petición de Dinamarca”.

Dinamarca anunció el miércoles que refuerza desde ahora su presencia militar en Groenlandia, codiciada por Donald Trump, poco antes de un encuentro de alta tensión sobre el futuro del territorio autónomo danés.

“El ejército despliega desde hoy capacidades y unidades en el marco de ejercicios, lo que se traducirá en los próximos tiempos en una presencia militar reforzada en Groenlandia y sus alrededores, tanto en términos de aviones y de buques como de soldados, incluidos los de los aliados de la OTAN”, indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Noticia en desarrollo...