Minería en aguas profundas: una nueva polémica en la batalla por minerales clave

París, Francia. La explotación del lecho marino para extraer minerales despierta oposición pero también cierta cautela entre las grandes multinacionales, mientras que Estados Unidos se prepara para conceder un primer permiso a la empresa canadiense The Metals Company, en pleno Pacífico.

A unos 4.000 metros de profundidad se encuentran guijarros ricos en manganeso, cobalto y níquel (ingredientes principales de las baterías eléctricas) y cobre (útil para los cables eléctricos).

La organización ecologista WWF lanzó en 2021 una Coalición de Empresas para oponerse a la minería en aguas profundas, con 64 participantes.

Esas compañías se comprometen a no extraer minerales de los fondos marinos, a excluir tales minerales de sus cadenas de suministro y “a no financiar las actividades de minería de los fondos marinos”, explica Jean Burkard, de WWF Francia.

Entre los firmantes hay grandes fabricantes de automóviles como Renault, BMW, Volkswagen y Volvo, así como gigantes tecnológicos como Apple, Google y Samsung.

“La minería en aguas profundas no era comercialmente viable antes, pero eso podría cambiar con la disminución continua de los yacimientos terrestres (...). Por eso nos unimos a la iniciativa de WWF”, explica a la AFP Sofia Andersson, responsable de circularidad del fabricante de automóviles Polestar.

La minería de metales en el fondo marino es objetada porque podría destruir hábitats y bloquear funciones fundamentales relacionadas con la producción de oxígeno, entre otras cuestiones. (UNIVERSIDAD DE MONTREAL/UNIVERSIDAD DE MONTREAL)

Una declaración de intenciones

Pero la moratoria es, ante todo, una declaración de intenciones.

“Lamentablemente, no disponemos de los recursos necesarios para evaluar qué empresas utilizan materiales procedentes de los fondos marinos”, explica a la AFP la empresa firmante de California Vigilent, que comercializa soluciones de refrigeración para centros de datos.

Aunque no han firmado esta moratoria, empresas mineras (incluido el gigante anglo-australiano Rio Tinto y el grupo francés Eramet), también se han opuesto a la explotación de los fondos marinos mientras la ciencia no ofrezca una respuesta clara.

El gigante informático Microsoft, por su parte, ha establecido una moratoria interna sobre el uso de minerales procedentes de la minería en aguas profundas “hasta que se hayan realizado estudios científicos fiables”, según una publicación del grupo de 2022.

Pero el gigante tecnológico admite que la explotación de los fondos marinos es un “proceso innovador que estamos estudiando”.

Finanzas prudentes

En 2023, 37 instituciones financieras, que representan en conjunto unos $3.600 millones en activos, firmaron una declaración solicitando una plena comprensión de los riesgos ambientales, sociales y económicos relacionados con la explotación de los fondos marinos.

Estas compañías, entre ellas Allianz France, destacan los “riesgos políticos, regulatorios y de reputación”.

Sin embargo, no se han unido a la coalición lanzada por WWF y no se han comprometido a no invertir en actividades relacionadas con la minería submarina.

Por su parte Deutsche Bank, Credit Suisse (UBS) o el Banco Europeo de Inversiones han indicado claramente que no financiarán este tipo de explotación.

Los minerales son fundamentales para el sector tecnológico, que actualmente lidera la economía mundial y es el que más despunta en la bolsa. (Shutterstock/Shutterstock)

¿Explotación responsable?

Por otro lado, alrededor de cincuenta empresas apoyan la Iniciativa para una Minería Responsable (IRMA), una organización internacional que establece estándares para prácticas mineras consideradas más responsables.

Entre los firmantes, Tesla, General Motors e Intel.

En 2022, IRMA explicó que no autorizaba el uso de su sistema (ya sea por autoevaluaciones o auditorías) por parte de empresas involucradas en la exploración minera de los fondos marinos.

Varias ONG, así como la ONU, dedujeron de ello que las empresas miembros de IRMA no se abastecerían de minerales submarinos.

Pero persiste la ambigüedad.

Adherirse a IRMA no significa que “el comprador se haya abastecido de materiales provenientes de minas evaluadas por IRMA”, precisa esta última en su sitio web.

En 2024, los accionistas de Tesla y General Motors incluso votaron en contra del llamado a una moratoria, reservándose así la posibilidad de abastecerse de yacimientos submarinos en el futuro.