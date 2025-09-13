El Mundo

Milicianos venezolanos se alistan para la ‘guerra’ ante amenaza de Estados Unidos: ‘Los recibiremos con plomo’

En Venezuela, civiles se alistan para un posible conflicto. Ejercito entrena a civiles para una posible guerra con Estados Unidos

Por AFP
Maduro alista milicianos para enfrentar una supuesta amenaza de Washington.
Por pedido de Nicolás Maduro, el Ejercito venezolano alista milicianos para enfrentar una supuesta amenaza de Washington. Foto: (JOHNNY PARRA/AFP)







