México pide a Estados Unidos frenar tráfico ilegal de armas que alimenta al narco

Claudia Sheinbaum urgió este lunes a Estados Unidos a frenar el tráfico ilegal de armas que alimenta a los cárteles mexicanos del narcotráfico.

Por AFP
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saluda a su llegada a una ceremonia de la Fuerza Aérea que conmemora su 111.º aniversario en la Base Aérea de Santa Lucía en Zumpango, cerca de la Ciudad de México.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saluda a su llegada a una ceremonia de la Fuerza Aérea que conmemora su 111.º aniversario en la Base Aérea de Santa Lucía en Zumpango, cerca de la Ciudad de México. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







narcotráficoEstados UnidosMéxicoClaudia SheinbaumDonald Trump
