México pide a Estados Unidos frenar tráfico ilegal de armas que alimenta al narco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saluda a su llegada a una ceremonia de la Fuerza Aérea que conmemora su 111.º aniversario en la Base Aérea de Santa Lucía en Zumpango, cerca de la Ciudad de México.

México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, urgió este lunes a Estados Unidos a frenar el tráfico ilegal de armas que alimenta a los cárteles mexicanos del narcotráfico, la mayoría de las cuales provienen de su frontera norte.

La mandataria reiteró que su gobierno colabora con Washington en cuestiones como el intercambio de inteligencia, pero sin aceptar intervenciones militares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que México es el “epicentro de la violencia” narco y ha asegurado que utilizará la fuerza para combatir el narcotráfico donde quiera que se encuentre.

Sheinbaum respondió a una pregunta, durante su conferencia de prensa diaria, sobre esas declaraciones.

Con Estados Unidos “colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero las operaciones en México las realizan las fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías”, dijo.

En cambio, añadió, Washington puede ayudar a México a combatir la entrada ilegal de armas al país, 75% de las cuales, sostuvo, proviene de Estados Unidos.

“Si para la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, pues estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades”, subrayó.