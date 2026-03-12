México incauta 14 millones de dosis de fentanilo en operativo antidrogas

Fotografía difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México de un miembro de la Armada de México y un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, haciendo guardia en una casa donde se incautaron 14 millones de dosis de fentanilo.

Ciudad de México, México. El gobierno de México dijo que había incautado 14 millones de dosis de fentanilo, el último gran decomiso en un esfuerzo por detener el flujo del poderoso opioide hacia Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad Pública dijo que las drogas fueron encontradas durante allanamientos a un laboratorio clandestino y almacén de drogas en el municipio de Villa de Álvarez, en el estado occidental de Colima, afectado por la violencia.

En el almacén, la policía encontró “aproximadamente 270 kilogramos de una sustancia con características similares al fentanilo, tanto en polvo como en pastillas”, lo que, según el ministerio, equivale a unos 14 millones de dosis.

Dijo que seis personas fueron arrestadas, pero no dijo cuándo tuvo lugar la operación ni dio el valor estimado de las drogas en la calle.

No se trata de un récord en cuanto a incautaciones de fentanilo, dijeron funcionarios a la AFP, señalando una operación de 2024 en la que se encontró una tonelada más de la droga.

Las redadas ocurren mientras el presidente Donald Trump intensifica sus críticas al historial de México en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de la reciente captura y asesinato de un notorio capo de la droga.

En una cumbre con líderes latinoamericanos de derecha en Florida el fin de semana pasado, donde lanzó una Coalición Anticartel de las Américas de 17 países, Trump declaró que los cárteles estaban “controlando a México” y prometió “erradicarlos”.

En diciembre, clasificó el fentanilo, un potente analgésico responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año, como un “arma de destrucción masiva”, colocándolo en la misma categoría que las armas nucleares y químicas.

La presidenta izquierdista de México, Claudia Sheinbaum, sostiene que las armas estadounidenses están alimentando las actividades de los cárteles y pidió a Washington que detenga el flujo de armas hacia el sur a través de la frontera.