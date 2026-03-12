El Mundo

México incauta 14 millones de dosis de fentanilo en operativo antidrogas

Las autoridades realizaron allanamientos en el municipio de Villa de Álvarez, en el estado de Colima, donde arrestaron a seis personas

Por AFP
Fotografía difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México de un miembro de la Armada de México y un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, haciendo guardia en una casa donde se incautaron 14 millones de dosis de fentanilo
Fotografía difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México de un miembro de la Armada de México y un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, haciendo guardia en una casa donde se incautaron 14 millones de dosis de fentanilo. (SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTEC/AFP)







AFP

