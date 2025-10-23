El Mundo

México: Hallan 48 bolsas con restos humanos en uno de los estados más aquejados por la violencia

Autoridades mexicanas hallaron 48 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina. Vea lo que se sabe del caso.

Por AFP
Estudiantes de escuelas rurales sostienen una pancarta que dice "Vivos se los llevaron, vivos los queremos" afuera del edificio del Senado mexicano durante una protesta para exigir justicia por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en la Ciudad de México. Foto: Rodrigo Oropeza / AFP
Las desapariciones en México suman más de 127.000 víctimas. (RODRIGO OROPEZA/AFP)







