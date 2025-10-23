México: Hallan 48 bolsas con restos humanos en uno de los estados más aquejados por la violencia

Guadalajara, México. Autoridades mexicanas reportaron este jueves el hallazgo de 48 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina en un suburbio de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco (oeste), informó la fiscalía local.

Los trabajos de búsqueda continuarán, por lo que la dependencia declinó estimar un probable número de víctimas. Además, los restos deben ser analizados.

“Necesitamos que se avance en el tema forense para poder decirles este número de bolsas a cuántas víctimas equivalen”, dijo Blanca Trujillo, vicefiscal estatal de personas desaparecidas en una rueda de prensa.

LEA MÁS: Productores mexicanos se vuelcan al mercado interno tras suspensión de ingreso de su ganado a Estados Unidos

La fosa clandestina fue localizada hace cuatro semanas por un colectivo de búsqueda de personas en un predio baldío de Zapopan, un vasto municipio periférico que es parte del área metropolitana de Guadalajara.

Desde esa fecha, autoridades han trabajado en la recuperación de los restos con apoyo de miembros del colectivo Guerreros Buscadores.

En el primer reporte oficial de las labores de búsqueda, Trujillo detalló que cuentan con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas y que debido a la amplitud del terreno requieren el uso de maquinaria pesada.

El hallazgo de esta fosa se suma a decenas de casos similares en Jalisco, el estado más golpeado por la crisis de desaparición de personas que afecta a México y que suma más de 127.000 víctimas.

La gran mayoría de desapariciones se han dado en el marco de la escalada de violencia que sacude a México desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo militar antidrogas.

En junio pasado, expertos forenses localizaron los restos de 34 personas enterrados cerca de una zona habitacional de Zapopan.

Según datos oficiales, Jalisco suma más de 15.900 desparecidos, un saldo que expertos atribuyen a la actividad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más violentos y poderosos del país.

LEA MÁS: Descubren en México una ciudad perdida de 1.200 años con cancha deportiva y murallas: vea fotos

En febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos designó al CJNG como “organización terrorista extranjera”, tras señalarlo como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo, un opioide sintético que ha provocado la muerte de miles de estadounidenses.