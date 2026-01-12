El Mundo

México está en ‘contra de las intervenciones militares’, dijo Sheinbaum a Trump en llamada

Claudia Sheinbaum afirmó que México no apoya las intervenciones militares de Estados Unidos en Venezuela. Conozca los detalles.

Por AFP y Carlota Zamora González
sta combinación de imágenes de archivo creadas el 12 de julio de 2025 muestra a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (izq.), hablando durante su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional en la Ciudad de México el 3 de febrero de 2025, y al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Los presidentes hablaron por llamada telefónica. (YURI CORTEZ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







