México está en ‘contra de las intervenciones militares’, dijo Sheinbaum a Trump en llamada

Ciudad de México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le dijo a su homologo estadounidense, Donald Trump, que México está en “contra de las intervenciones militares” en una llamada telefónica.
Noticia en desarrollo...
