El Mundo

México envía a Cuba más ayuda humanitaria en medio de la crisis en la isla

Dos buques de la Armada mexicana llegaron a La Habana con alimentos, medicamentos e insumos médicos en el tercer envío de apoyo en un mes

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Por AFP
Personas caminan por una calle de La Habana.
Dos buques con ayuda humanitaria llegan a Cuba desde México. (YAMIL LAGE/AFP)







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