El Mundo

México anuncia nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba

La ONU considera que el bloqueo petrolero impuesto por Washington representa una ‘privación energética’ de ‘consecuencias graves’ para los derechos humanos en Cuba.

EscucharEscuchar
Por AFP
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el lunes un nuevo envío de ayuda humanitaria de México a Cuba, que enfrenta una grave crisis debido a un bloqueo petrolero de Estados Unidos.
Claudia Sheinbaum anunció un nuevo envío de ayuda humanitaria de México a Cuba, debido a un bloqueo petrolero de Estados Unidos. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoayudaCubadiplomacia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.