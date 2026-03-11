El Mundo

México analiza restringir redes sociales a menores siguiendo modelo de Australia

El secretario de Educación, Mario Delgado, señala que el gobierno estudia límites para proteger a niños de contenidos dañinos en internet

Por AFP
El gobierno de México estudia implementar restricciones al uso de redes sociales para menores de edad, inspiradas en la legislación aplicada recientemente en Australia. (Shutterstock)







