México analiza restringir redes sociales a menores siguiendo modelo de Australia

El gobierno de México estudia implementar restricciones al uso de redes sociales para menores de edad, inspiradas en la legislación aplicada recientemente en Australia.

Ciudad de México, México. México considera implementar una restricción en redes sociales al estilo Australia para menores, dijo a la AFP el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Varios países están endureciendo las restricciones de edad en las plataformas de redes sociales a medida que crece la preocupación por el tiempo excesivo que los niños pasan frente a las pantallas y su exposición a contenido dañino en línea.

Delgado dijo que el gobierno había iniciado consultas con una serie de grupos de la sociedad civil, incluidos maestros y representantes de padres, con vistas a desarrollar propuestas regulatorias para junio.

Desde diciembre, Australia exige que TikTok, YouTube, Snapchat y otros servicios importantes de redes sociales eliminen las cuentas de menores de 16 años o se enfrenten a fuertes multas.

Los legisladores franceses aprobaron en enero la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años, aunque todavía debe ser ratificada por el Senado.

Gran Bretaña, España, Dinamarca, India, Indonesia y Portugal están estudiando restricciones similares.

“El Estado tiene la responsabilidad de la tutela y educación de los menores. Y ahí es donde deberíamos pensar en establecer ciertos límites”, dijo Delgado a la AFP.

“Lo que les interesa a Meta, Facebook y TikTok es tener seguidores, y no hay filtros sobre contenidos que puedan afectar la salud emocional de los niños”, dijo, citando su exposición a contenidos violentos o pornográficos y al ciberacoso.

Delgado insistió, sin embargo, en que cualquier prohibición debe surgir “de las bases, de las experiencias vividas de los padres, de las diferentes comunidades y de los profesores”.

“Queremos que nos digan cuáles deben ser esos límites y cómo regularlos”, enfatizó.

Agregó que las empresas tecnológicas tendrán voz en el debate, que tiene como objetivo promover una cultura digital “responsable, crítica y consciente”, en lugar de prohibirla.

Los funcionarios australianos dicen que la prohibición del país ya ha reducido el acoso cibernético y aumentado la concentración de estudiantes en las escuelas.

“Personalmente, me gusta el modelo australiano”, dijo Delgado, quien agregó que, como padre de un adolescente, comprendía los desafíos de frenar el uso de las redes sociales por parte de los niños.

Agregó que, por ahora, el segundo país más poblado de América Latina después de Brasil no está considerando prohibir los dispositivos móviles en las escuelas públicas.

El año pasado, Brasil y Chile se unieron a un número creciente de países que han prohibido el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas cuando no son de emergencia.