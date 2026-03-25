El Mundo

Melania Trump presentó a su primer invitado humanoide en la Casa Blanca

La primera dama de Estados Unidos integró a un robot fabricado en ese país a una cumbre sobre inteligencia artificial y educación infantil

EscucharEscuchar
Por AFP
US First Lady Melania Trump walks with a humanoid robot as she arrives for the Fostering the Future Together Global Coalition Summit in the East Room of the White House in Washington, DC, on March 25, 2026. (Photo by Oliver Contreras / AFP)
La primera dama de Estados Unidos integró a un robot fabricado en ese país a una cumbre oficial sobre inteligencia artificial y educación infantil. (OLIVER CONTRERAS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVMelania Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.