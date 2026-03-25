Melania Trump presentó a su primer invitado humanoide en la Casa Blanca

La primera dama de Estados Unidos integró a un robot fabricado en ese país a una cumbre oficial sobre inteligencia artificial y educación infantil.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, sorprendió a los asistentes de un evento oficial el pasado miércoles. En lugar de caminar junto al presidente Donald Trump, la acompañó un robot humanoide capaz de caminar y hablar. El androide, denominado Figure 3, participó en la apertura de la cumbre global Forjando juntos el futuro.

Melania Trump, quien tiene 55 años, enfoca sus labores en temas de inteligencia artificial y entornos digitales. Ella convocó este foro con el objetivo de discutir el empoderamiento infantil a través de la tecnología educativa. El encuentro reunió en el Salón Este a cónyuges de diversos jefes de Estado y de Gobierno.

El robot, de colores gris y negro, agradeció a la primera dama por la invitación a la Casa Blanca mientras realizaba gestos con sus manos. Tras su breve intervención inicial, la máquina se retiró del salón por el mismo acceso por el que ingresó. Los presentes recibieron la demostración tecnológica con aplausos.

Durante su discurso, Melania Trump explicó que este androide representó a su primer invitado humanoide fabricado en territorio estadounidense. La esposa del mandatario destacó que estas tecnologías se utilizarán pronto en la educación de los menores. Ella planteó el ejemplo de un educador artificial que facilite el acceso instantáneo a estudios clásicos.

La primera dama aseguró que estas herramientas permitirán a los niños desarrollar capacidades de razonamiento independiente y pensamiento crítico. Ella mantiene un papel público más activo durante los últimos meses de este segundo mandato. Previamente, su presencia resultó esquiva para los medios de comunicación y eventos oficiales.

Actualmente, Trump lidera iniciativas sobre la protección de la infancia en Internet y el uso de la IA. Además, emprendió negocios lucrativos como un documental biográfico producido tras un acuerdo con la empresa Amazon. También lanzó un audiolibro de sus memorias cuya narración se realizó mediante inteligencia artificial.