Melania Trump asumirá un rol en la ONU inédito para una primera dama de Estados Unidos

Melania Trump realizará intervención sin precedentes en la ONU. Descubra los detalles de la sesión que presidirá.

Por Julián Navarrete Silva
Melania presidirá una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Melania presidirá una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)







