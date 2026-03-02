El Mundo

Melania Trump debuta al frente del Consejo de Seguridad de la ONU en medio de críticas y escalada en Oriente Medio

La primera dama de Estados Unidos lidera sesión sobre protección de la niñez mientras crecen tensiones con Irán

EscucharEscuchar
Por AFP
Melania presidirá una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Melania presidirá una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)







Melania TrumpONUEstados UnidosIrán
