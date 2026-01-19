El Mundo

Medios públicos en Europa ante la hostilidad de la extrema derecha: ¿Cómo afrontan la presión por cambiarlos o cerrarlos?

Las televisiones y radios públicas europeas afrontan recortes presupuestarios, ataques de la extrema derecha y la competencia de las plataformas digitales, poniendo en cuestión su papel democrático.

EscucharEscuchar
Por AFP
En Alemania, también se ha puesto en marcha un plan de “racionalización” que prevé la supresión de emisoras de radio y la fusión de canales de televisión. (TOBIAS SCHWARZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EuropaExtrema derechaAtaquesTelevisionesRadios públicas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.