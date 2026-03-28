Masivas protestas contra Donald Trump se extienden por Estados Unidos y Europa

Manifestantes participan en la jornada nacional de protesta "No Kings" cerca del Monumento a Lincoln en Washington, D.C., este 28 de marzo de 2026. Se esperan protestas a nivel nacional contra el presidente estadounidense Donald Trump el sábado, mientras millones de personas expresan su furia por lo que consideran su tendencia autoritaria y otras formas de gobierno cruel que pisotean la ley.

Mineápolis, Estados Unidos. Millones de personas tomaron las calles este sábado en Estados Unidos y diversas capitales del mundo para protestar contra el presidente Donald Trump. Los manifestantes denuncian lo que perciben como una deriva autoritaria y el incumplimiento de la ley por parte del mandatario.

Esta es la tercera movilización nacional en menos de un año bajo el lema “No Kings” (Sin reyes), el movimiento opositor más visible desde que inició el segundo mandato de Trump en enero de 2025.

En esta ocasión, el malestar se concentra en la guerra en Irán, lanzada por Washington junto a Israel, cuyos objetivos y plazos cambian constantemente.

Las concentraciones recorren ciudades como Atlanta, donde miles de ciudadanos denunciaron el autoritarismo en plazas públicas.

En West Bloomfield, Michigan, los manifestantes desafiaron temperaturas bajo cero, mientras que en Washington D. C., una multitud cruzó el río Potomac hacia el Monumento a Lincoln, sitio histórico de las luchas por los derechos civiles.

El rechazo también traspasó fronteras, con movilizaciones reportadas este sábado en Ámsterdam, Madrid y Roma.

Expectativa por cifras récord

Los organizadores esperan superar los siete millones de personas que se movilizaron en octubre pasado.

El bajo índice de aprobación de Trump —cercano al 40%— y la proximidad de las elecciones de mitad de periodo en noviembre, donde los republicanos podrían perder el control del Congreso, han impulsado la participación.

Los detractores del presidente cuestionan su gobernanza mediante decretos ejecutivos, el uso del Departamento de Justicia para perseguir opositores y su ofensiva contra programas de diversidad racial y de género.

“Esta administración nos ha arrastrado más profundamente hacia la guerra”, afirmó Naveed Shah, de la asociación de veteranos Common Defense. “Hemos visto comunidades de inmigrantes convertidas en blanco de ataques, todo en nombre de un hombre que intenta gobernar como un rey”, añadió.

Springsteen se une al reclamo en Minnesota

Los organizadores programaron más de 3.000 manifestaciones, incluyendo zonas rurales y puntos remotos como Kotzebue, en Alaska.

Minnesota es hoy un punto focal de la jornada. El estado se convirtió meses atrás en el epicentro del debate sobre la represión migratoria.

En St. Paul, el legendario músico Bruce Springsteen tiene previsto interpretar su nueva balada “Streets of Minneapolis”, compuesta en memoria de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos que murieron a manos de agentes federales durante operativos migratorios.

Según datos del movimiento “No Kings”, dos tercios de los asistentes a las marchas de este sábado no residen en grandes ciudades (tradicionalmente demócratas), lo que sugiere una expansión de la protesta hacia sectores más diversos del país.