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Masivas protestas contra Donald Trump se extienden por Estados Unidos y Europa

Movimiento “No Kings” convoca a millones de personas en 3.000 ciudades para denunciar el autoritarismo y la guerra en Irán

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Por AFP
Manifestantes participan en la jornada nacional de protesta "No Kings" cerca del Monumento a Lincoln en Washington, D.C., este 28 de marzo de 2026. Se esperan protestas a nivel nacional contra el presidente estadounidense Donald Trump el sábado, mientras millones de personas expresan su furia por lo que consideran su tendencia autoritaria y otras formas de gobierno cruel que pisotean la ley.
Manifestantes participan en la jornada nacional de protesta "No Kings" cerca del Monumento a Lincoln en Washington, D.C., este 28 de marzo de 2026. Se esperan protestas a nivel nacional contra el presidente estadounidense Donald Trump el sábado, mientras millones de personas expresan su furia por lo que consideran su tendencia autoritaria y otras formas de gobierno cruel que pisotean la ley. (AARON SCHWARTZ/AFP)







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