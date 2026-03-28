Columnistas

Del triunfo militar al caos estratégico: Estados Unidos no logra doblegar a Irán

Trump estaba convencido de que una intervención armada en Irán no solo sería exitosa, sino que sería cosa de días

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Por Cristina Eguizábal Mendoza
Ilustración de Irán en mapa regional
El pasado 28 de febrero, las fuerzas aéreas israelíes y estadounidenses lanzaron una ofensiva conjunta contra la República Islámica de Irán. (Shutterstock/Imagen)







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