Masacre en Cúcuta: cuatro personas asesinadas en ciudad fronteriza de Colombia

Colombia vive su más grave crisis de inseguridad en la última década. Imagen con fines ilustrativos.

Bogotá, Colombia. Cuatro personas, incluido un líder comunitario, fueron asesinadas el domingo en la ciudad colombiana de Cúcuta (noreste), informó la policía en medio de una ola de violencia que golpea a esta zona fronteriza con Venezuela.

Colombia vive su más grave crisis de inseguridad en la última década por la presión de grupos delictivos, guerrillas y narcotraficantes, que frecuentemente hostigan a líderes sociales en territorios bajo su influencia.

La masacre del domingo ocurrió cerca de las 2 a. m. Las víctimas se habían reunido en un local comercial y tomaban cerveza cuando dos hombres armados llegaron al sitio en una motocicleta y abrieron fuego.

“Lamentablemente, confirmamos el fallecimiento de cuatro personas”, dijo en una declaración en video el teniente coronel Ricardo Conde, de la policía de la ciudad.

Una de las víctimas fue identificada como William López, presidente de una junta barrial de la ciudad.

Las autoridades investigan el caso y todavía no han dado con el paradero de los atacantes.

Cúcuta, que tiene unos 800.000 habitantes, enfrenta una espiral de violencia armada que ha dejado cuatro masacres en las últimas dos semanas, según medios locales.

En lo que va del año, 53 líderes sociales fueron asesinados, de acuerdo a un conteo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

Según la oenegé, medio centenar de masacres han ocurrido en el 2026, una cada tres días, la tasa más alta desde que inició sus registros.