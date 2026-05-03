El Mundo

Masacre en Cúcuta: cuatro personas asesinadas en ciudad fronteriza de Colombia

País sudamericano vive su más grave crisis de inseguridad en la última década por la presión de grupos delictivos, guerrillas y narcotraficantes

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Por AFP
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Colombia vive su más grave crisis de inseguridad en la última década. Imagen con fines ilustrativos. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







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