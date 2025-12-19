Más de 1.000 personas murieron en Gaza mientras esperaban evacuación médica

Una mujer palestina desplazada esperaba con su contenedor para recibir porciones de comida donadas en un comedor social en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el pasado 17 de diciembre. Fotografía:

Ginebra. Más de 1.000 pacientes murieron en la Franja de Gaza desde julio de 2024 mientras aguardaban una evacuación médica que nunca llegó, informó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según datos divulgados por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al menos 1.092 personas fallecieron entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025, mientras esperaban autorización para salir del enclave palestino con el fin de recibir atención médica especializada.

“La cifra es probablemente conservadora”, señaló Tedros en un mensaje publicado en la red social X, al subrayar las graves limitaciones para recopilar información en medio del conflicto.

Desde el inicio de la guerra entre el movimiento islamista Hamás e Israel, en octubre de 2023, la OMS y sus socios han logrado evacuar a más de 10.600 pacientes de Gaza con enfermedades graves, entre ellos más de 5.600 niños que requerían cuidados intensivos.

No obstante, el jefe de la agencia sanitaria de la ONU advirtió que las evacuaciones médicas continúan realizándose de forma muy limitada, pese a la tregua vigente desde el 10 de octubre, instaurada bajo presión de Estados Unidos.

Hace apenas unas semanas, la OMS estimó que más de 16.500 personas seguían esperando una evacuación médica urgente desde Gaza. Esa cifra, sin embargo, solo contempla a los pacientes oficialmente registrados.

Un responsable de Médicos Sin Fronteras (MSF) indicó a inicios de diciembre que el número real de personas que necesitan salir del enclave para recibir atención médica podría ser significativamente mayor.

Tedros instó a la comunidad internacional a ampliar su apoyo y pidió que más países acepten recibir pacientes procedentes de Gaza. También reclamó el restablecimiento de las evacuaciones médicas hacia Cisjordania, incluida Jerusalén oriental.

“Hay vidas que dependen de ello”, enfatizó.

Hasta la fecha, más de 30 países han acogido a pacientes gazatíes, aunque solo algunos, como Egipto y Emiratos Árabes Unidos, lo han hecho en cantidades significativas, según MSF.

La OMS reiteró que el colapso del sistema de salud en Gaza y las restricciones a la movilidad continúan poniendo en riesgo la vida de miles de personas con enfermedades graves o lesiones que no pueden ser tratadas adecuadamente dentro del territorio.