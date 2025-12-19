El Mundo

Más de 1.000 personas murieron en Gaza mientras esperaban evacuación médica

Al menos 1.092 pacientes murieron desde julio de 2024, informó la OMS, que pidió a más países recibir a personas gravemente enfermas

Por AFP
Una mujer palestina desplazada esperaba con su contenedor para recibir porciones de comida donadas en un comedor social en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el pasado 17 de diciembre. Fotografía:
Una mujer palestina desplazada esperaba con su contenedor para recibir porciones de comida donadas en un comedor social en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el pasado 17 de diciembre. Fotografía: (BASHAR TALEB/AFP)







