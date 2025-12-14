El Mundo

María Corina Machado respalda incautación de petrolero por parte de Estados Unidos y pide más presión para Maduro

Machado se pronuncia tras la incautación de un buque petrolero y plantea un endurecimiento de las acciones internacionales contra Maduro. Esto fue lo que dijo durante una entrevista.

EscucharEscuchar
Por AFP
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, hace un gesto durante una manifestación de protesta por los resultados de las elecciones presidenciales, en Caracas, el 3 de agosto de 2024. Fotografía:
Un petrolero incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela se convirtió en el centro de una nueva escalada de tensión entre Washington y Caracas, rechazada por el gobierno de Nicolás Maduro y apoyada por la oposición venezolana. (FEDERICO PARRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María Corina MachadoVenezuelaMaduroEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.