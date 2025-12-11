El Mundo

María Corina Machado reaparece en Noruega después de obtener el Nobel de la Paz

El premio fue recibido esta tarde por la hija de Machado

Por Sebastián Sánchez y AFP
La opositora venezolana, María Corina Machado, en Noruega.
La opositora venezolana, María Corina Machado, en Noruega. (ODD ANDERSEN/AFP)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

