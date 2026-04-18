El Mundo

María Corina Machado pide a miles de venezolanos en Madrid que preparen el regreso

Machado dijo estar coordinando con Estados Unidos su regreso a Venezuela, y argumentó que Washington es “fundamental para avanzar en una transición democrática”

EscucharEscuchar
Por AFP

Madrid, España. La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este sábado a una multitud de compatriotas en Madrid que se preparen para “el día” del “reencuentro y la construcción” de Venezuela.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María Corina MachadoMadridVenezuela
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.