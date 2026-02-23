El Mundo

Marco Rubio viaja al Caribe para impulsar postura común sobre Venezuela y Cuba

El secretario de Estado de EE. UU. buscará consenso entre países de la CARICOM en una cumbre clave en San Cristóbal y Nieves.

Por AFP
Estados Unidos sigue exigiendo "la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos detenidos injustamente en la isla".
Rubio representará a Estados Unidos en la cumbre de la Comunidad Caribeña (CARICOM) (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)







